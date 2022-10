Viola come il Mare | anticipazioni quinta puntata di venerdì 28 ottobre 2022

il mare, prossima puntata 28 ottobre La prossima puntata di "il madre " andrà in onda venerdì 28 ottobre. Si tratta de penultimo appuntamento con la fiction con Francesca ...... spiegandola seconda stagione si farà e avrà tanti altri cameo dal mondo DC (il finale della ... sempre interpretata dal premio OscarDavis, e di un misterioso progetto con The Thinker di ...Viola come il mare, anticipazioni quinta puntata 28 ottobre: Viola tergiversa alla richiesta di Raniero di andare a convivere e Demir è in crisi per Farah.Come anticipato oggi, domani al Franchi saranno ben più di 35mila i tifosi presenti per Fiorentina-Inter. Lo ha confermato la stessa società viola, con un post sui propri canali ...