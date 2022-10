Vinci Casa venerdì 21 ottobre ottobre 2022 | i numeri estratti nel concorso di oggi

(Di venerdì 21 ottobre 2022)21. L’estrazione diper il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso ad oltre 150 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera. Ecco i21 ...

... quell'HBS Colorno finora imbattuto e reduce dalla storica vittoria esterna indei Campioni d'... Properzi Arbitro Gianluca Gnecchi (Brescia) AA1 Alex Frasson (Treviso) AA2 Filippo(Mantova) ...... quando Antonella, Ninfa e Virginia, tre bambine marsalesi uscirono diper accompagnare a ... di sette e cinque anni, è, infatti, lo zio della più grande, Michele. = '1666361859' AND banner_...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nessuno centra la cinquina esatta nel concorso del 21 ottobre 2022 del Win for Life VinciCasa. Sono sedici i punti “4” nel concorso Win for Life VinciCasa n° 288 di sabato 15 ottobre 2022. A chi sfior ...