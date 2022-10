Vicenza | gruppo immobiliare chiede danni per 3 milioni agli ambientalisti che avevano criticato la lottizzazione Il giudice gli dà torto

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Si è conclusa dopo dieci anni la guerra a colpi di carte bollate tra la societàSviluppo Cotorossi die i gruppi, tra cui Italia Nostra e il Comitato Antiabusi, che si erano battuti per impedire ladi Borgo Berga, ai piedi del colle di Monte Berico. Si trattava di una complessa operazione edilizia, per cambiare il volto residenziale e produttivo dell’area dove sorgeva un tempo uno stabilimento tessile. Un accordo con il Comune aveva portato poi alla realizzazione del monumentale palazzo di giustizia, di cui ha beneficiato la città, ma le associazionidenunciato (il primo esposto di Legambiente risale al 2013) possibili profili illeciti. I cantieri furono aperti tra i fiumi Bacchiglione e Retrone, con il rischio di...

Il Fatto Quotidiano

La social media manager di 26 anni di Arzignano () ha superato la fase dei Bootcamp con l'... Ilha consultato Ambra con un'inedita versione di " Insieme a te sto bene ". Infine Lucrezia ...Biografia di Francesca Rigoni Francesca Rigoni, in arte Inverno , nasce nel 1996 a. L'...Newsletter Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook Clicca qui per entrare nel nostro... Vicenza, gruppo immobiliare chiede danni per 3 milioni agli ambientalisti che avevano criticato la… Venezia, 20 ott. (askanews) – Con l’ingresso di Ferrovie dello Stato Italiane il gruppo dei soci co-fondatori della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità si arricchisce di un partne ...SHC Advisor ha gestito l'operazione in partnership con l'imprenditore di FG Molle, al fine di coadiuvarlo e supportarlo nel raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati ...