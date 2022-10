Vertenza crisi Wartsila | per la Serracchiani urge | “Insistere sulla produzione dei motori”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Abbiamo accompagnato un’iniziativa determinata e coraggiosa dei lavoratori ottenendo dei risultati ma ora deve continuare il massimo impegno in tutte le sedi competenti per seguire gli ulteriori sviluppi“. Lo ha detto oggi a Trieste la capogruppo del Pd alla Camera Debora, partecipando al tavolo convocato dai sindacati con i parlamentari eletti in Friuli Venezia Giulia. Riferendo quanto emerso da un recente incontro con il nuovo AD diItalia, Michele Cafagna, la parlamentare ha detto che “l’intenzione dell’azienda non è cambiata rispetto alla scelta di ristrutturazione aziendale. Hanno però compreso che l’iniziale posizione di rottura non era utile neanche all’azienda“. “Per mantenere ladi questa azienda strategica si devono ...