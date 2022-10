Verso nuovo governo | consultazioni | centrodestra oggi al Colle

...da Sergio Mattarella alQuirinale e Giorgia Meloni che guida la delegazione unitaria punta a chiudere in fretta se - come tutto lascia ipotizzare - sarà lei a ricevere l'incarico di formare il...Quanto scritto sopra ci suggerisce quello che sarà ilmodello del mercato obbligazionario, ... Se così, fosse capite perfettamente che verrebbero raffreddate le attese che vertonoun mercato ...Per la formazione del nuovo Governo la Meloni lavora a un incarico lampo, già oggi: "Pronti a dare un governo all'Italia". Ipotesi incarico lampo già in serata. La presidente di FdI: "Sapremo affronta ...(Adnkronos) - "Insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica Mattarella. Siamo pronti a dare all'Italia un governo che..