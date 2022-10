Verso nuovo governo | consultazioni | centrodestra oggi al Colle

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Insieme a tutta la coalizione del, saliremo al Quirinale per lecon il presidente della Repubblica Mattarella. Siamo pronti a dare all’Italia unche affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo”. Così Giorgia Meloni in un post su Facebook. La leader di Fratelli d’Italia si recherà dunque alinsieme a tutta la coalizione dialle 10.30, ma al termine del colloquio dovrebbe essere solo lei a parlare per tutti. “Nel momento in cui si va come coalizione, la dichiarazione la fa il leader della coalizione”, ha affermato Maurizio Lupi di Noi Moderati. A questo punto il capo dello Stato avrà tutti gli elementi per trarre le sue conclusioni ed eventualmente nel pomeriggio convocare al Quirinale il ...