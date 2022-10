Van Nistelrooy | 'No comment' su Cristiano Ronaldo VIDEO

Tuttosport

Dall'altro lato invece, la formazione di Ruudche viene invece da quattro vittorie di fila tra coppe europee e campionato olandese con 17 gol fatti. Secondo posto in classifica per la ...Commenta per primo Ecco le parole di Ruudsull'ala del PSV Cody Gakpo , che sta facendo le fortune dell'allenatore ex bomber dello United: 'Penso che non ci siano solo club di Premier League su di lui. Certo, la qualità che sta ... Domanda su Ronaldo, Van Nistelrooy: "Non è giusto parlarne" Ottava vittoria di fila (la 13ª in 14 gare) per i 'Gunners', che con un gol di Xhaka vincono il match rinviato a settembre per la morte della regina Elisabetta e archiviano così la pratica qualificazi ...Il tecnico del PSV, parlando in conferenza dopo la sconfitta in Europa League in casa dell'Arsenal (1-0), ha preferito non commentare la scelta di ten Hag di lasciare il fuoriclasse portoghese fuori r ...