(Di venerdì 21 ottobre 2022) L’arbitro di Serie A, Paolo, ha parlato delche ha fatto tanto discutere train Atalanta-Milan Paolo, arbitro, ha parlato ospite del corso alla Luiss di Guglielmo Stendardo ed è tornato sull’episodioin Atalanta-Milan. Questo un estratto delle sue dichiarazioni. PAROLE – «Sì, su(Atalanta-Milan, ndr) ho, ero al VAR e quell’intervento su Leão era. Un errore, ve lo spiego: il giocatore s’è rialzato subito, nessuno ha chiesto nulla, il gioco è ripreso quasi subito. Ecco, entri come in un tunnel, ti convinci di un’idea, la fai tua e finisci per sbagliare invece bisogna essere asettici, dimenticarsi di essere arbitri. ...

Blogo Sport

L'arbitro di Serie A, Paolo, ha parlato delche ha fatto tanto discutere tra Hateboer e Leao in Atalanta - Milan Paolo, arbitro, ha parlato ospite del corso alla Luiss di Guglielmo Stendardo ed è tornato ...È successo a me, lo scorso anno capitò in Torino - Inter con iltra Ranocchia e Belotti' . Parole che faranno discutere quelle pronunciate da Paoloin un suo intervento durante una ... Valeri: «Contatto Hateboer-Leao Era rosso fuoco, ho sbagliato» Valeri torna sull’episodio dello scorso 21 agosto Ospite presso la Luiss di Roma, l’arbitro Paolo Valeri ha analizzato alcuni suoi errori passati: “Sì, su Hateboer (nell’ultimo Atalanta-Milan, ndr) ho ...L’arbitro di Serie A, Paolo Valeri, ha parlato del contatto che ha fatto tanto discutere tra Hateboer e Leao in Atalanta-Milan Paolo Valeri, ...