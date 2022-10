Adnkronos

Nei paesi industrializzati, il virus respiratorio sinciziale provoca oltre 420.000 ricoveri all'anno e 29.000 decessi tra gli adulti, per cui a oggi non esistonoo cure specifiche, maforse ha la risposta. Tutti i dettagli Da decenni gli scienziati sono alla ricerca di un vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) per adulti e anziani. ......delle principali malattie infettive rimaste per la quale attualmente non sono disponibilio ...Fase III fa parte di un programma completo di generazione di evidenze cliniche Rvs condotto da, ... Vaccini, Gsk: anti-Herpes Zoster efficace per almeno 10 anni in over 50