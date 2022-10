Adnkronos

Il vaccino ricombinante contro zoster (Rzv) è il primo vaccino approvato per la prevenzione dell'Herpes Zoster a combinare un antigene non vivo con l'adiuvante die può aiutare a superare il ...Nei paesi industrializzati, il virus respiratorio sinciziale provoca oltre 420.000 ricoveri all'anno e 29.000 decessi tra gli adulti, per cui a oggi non esistonoo cure specifiche, maforse ha la risposta. Tutti i dettagli Da decenni gli scienziati sono alla ricerca di un vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) per adulti e anziani. ... Vaccini, Gsk: anti-Herpes Zoster efficace per almeno 10 anni in over 50 Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) – “I risultati dello studio sono molto confortanti nella prospettiva di una longevità accompagnata da una buona qualità della vita. Essere protetti dallo Zoster e dall ...(Adnkronos) – Sono positivi i risultati intermedi dello studio di estensione Zoster-049 che mostrano come il vaccino ricombinante contro l’Herpes Zoster possa fornire almeno 10 anni di protezione cont ...