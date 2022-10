Vacanza ‘forzata’ a Bake Off

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 21 ottobre 2022)Off - Stefano Prova creativa in esterna perOff Italia, che nell’ottavo appuntamento della decima edizione ha portato i concorrenti ancora in gara al convento di Monte Carmelo di Loano, in Liguria. Dove, tra affacci sul mare e ricette a base di frutta, è sembrato quasi di essere ancora in estate, con gli aspiranti pasticceri costretti a condividere la “” e il banco di lavoro tra loro. La prova, infatti, li ha visti suddivisi in coppie, con tutti i protagonismi del caso, che hanno tirato fuori aspetti anche inediti del proprio carattere: se per esempio la sempre protagonista Ginevra ha sentito troppo il peso della responsabilità di essere stata scelta dall’amico Leo, che ha creato le coppie in quanto detentore del grembiule blu, la finora timidissima Margherita ha tirato fuori grinta e voce nell’impartire ordini ...