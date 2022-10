Usura a Pomezia | 25 mila euro al mese di interessi | a giudizio Raffaele Tranchino

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Era l’amico che ti toglieva dai guai. Quello che, quando banche e istituti di credito non davano speranze, apriva il portafogli e magicamente trovava la somma necessaria per risolvere i problemi economici di chiunque. Salvo poi finire nella sua rete. Ma lui, al contrario degli altri strozzini, aveva una peculiarità: nessuna minaccia esplicita. Per farsi pagare bastava la sua nomea, oltre al tono della voce e allo sguardo. Adesso, 72enne di origine napoletana ma trapiantato a, dovrà raccontare la sua versione al giudice il 19 dicembre. Dopo essere stato arrestato, la mattina del 6 luglio, dai carabinieri di, l’uomo ha infatti scelto il rito abbreviato, che gli consentirà un notevole sconto di pena. Dagli affari della Cosca Di Lauro a Scampia fino all’a ...

Il Faro online

... nell', nelle estorsioni e nella commissione di reati di tipo predatorio, e dalla presenza di ...inflitta una condanna di 16 anni per traffico di eroina sul litorale laziale tra Ardea e, ..., tassi alle stelle e villa in Sardegna in cambio degli interessi Ostia (Roma), 7 luglio 2022 " Appiccato il fuoco alla porta d'ingresso di un pregiudicato , ma lui non era in casa. ... Droga e usura: una federazione di mafie tiene sotto scacco il litorale romano Da Ostia a Torvaianica, le mafie tradizionali convivono con quelle autoctone. Accordi duraturi permettono il prosperare dei clan sul litorale romano ...