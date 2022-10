Usa | 4 mesi a Bannon per oltraggio al Congresso per i fatti di Capitol Hill

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Steve, ex consigliere dell'ex presidente Usa, Donald Trump e stratega della Casa Bianca durante la presidenza del tycoon, è stato condannato a quattroe 6.500 dollari di multa per ...

... poi riunificati in un'unica pena di quattro, duein meno di quella richiesta dall'accusa ... FOTOGALLERY Twitter POTUS Continua gallery %s Foto rimanenti MondoWeekly News, Biden: "Parlare ...Steve Bannon, ex consigliere dell'ex presidente, Donald Trump e stratega della Casa Bianca durante la presidenza del tycoon, è stato condannato a quattroe 6.500 dollari di multa per oltraggio al Congresso da un tribunale federale di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'ex consigliere e stratega di Donald Trump si era rifiutato di testimoniare e fornire documenti nell'indagine sull'assalto al Capitol, dovrà pagare anche una multa di 6.500 dollari ...