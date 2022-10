Uruguay | Alonso ne pre convoca 55! Sono 5 dalla Serie A | tutti i nomi

, i pre - convocati della Nazionale sudamericana in vista del prossimo Mondiale in Qatar: le scelte del ctDiego, ct dell', ha diramato la lista dei pre - convocati per il prossimo Mondiale, di cui fanno parte gli 'italiani' Olivera, Vina, Vecino, Satriano e Alvarez. Portieri: Muslera (Galatasaray),...Quest'oggi, tramite i propri canali social, anche l'ha diramato la lista dei preconvocati dal ct Diego. Tra i 55 nomi scelti, spicca anche quello di Matias Vina , che nonostante gli ...Stanno arrivando già le prime pre-convocazioni verso il prossimo Mondiale in Qatar. Dopo Zielinski con la Polonia ...Sigue la cuenta regresiva rumbo a Qatar 2022. Los 32 países clasificados al Mundial deben entregar hoy a la FIFA las listas preliminares de futbolistas, con un tope de 55 jugadores: esas nóminas puede ...