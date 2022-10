Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 21 10 22

Leggi su isaechia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) No, regà, ma l’espressione diabolica di Roberta Di Padua quando, rivolgendosi a Maria De Filippi, ha esclamato “io sto aspettando che torni Riccardo. Vedi che fine fa Alessandro!“? Ne vogliamo parlare? Espressione che si è fatta ancora più malefica qualche istante dopo quando, ad una Ida Platano che la stuzzicava dicendole che “appena torna Riccardo può essere che vai di là tu…“, ha replicato “Mmmh, chi lo sa!“. Aggiungendo un perfido “già le sta a tremà la terra sotto i piedi!“. E noi lo sappiamo cos’è successo dopo queste profetiche parole. Avevamo terribilmente bisogno di un’evil queen, lì in mezzo, ed è arrivata. E se la vendetta è un piatto che va servito freddo, Roberta quel piatto se l’è poi gustato al ristorante. In compagnia di Riccardo Guarnieri. Ma in che senso Gianni Sperti ha trovato la Di Padua “troppo tranquilla, non la vedo arrabbiata come al solito” in questa ...