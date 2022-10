Una panchina coi colori dell’UE per David Sassoli nel II Municipio di Roma

IL GIORNO

... 'Il mio contratto Ora non è importante, non èpriorità. Ciò che più mi preme è di preparare ...Juventus sarebbe forte e nei pensieri dell'allenatore ci sarebbe l'idea di tornare sulladei ...... poi, Claudio Sottil lo riserva ad Antonio Comi : "Quando smise di giocare, Andrea era sempre nervoso, sua moglie non vedeva l'ora che si levasse un po' dai piedi, cercava. Fu Comi a ... Coppia di stranieri distrugge panchina DOMODOSSOLA - 21-10-2022 -- Il Consiglio Comunale di Domodossola nella prossima seduta, quella di giovedì 27 ottobre (ore 21), discuterà la mozione della consigliera della Lega Maria Elena Gandolfi in ...Tende a materializzarsi sempre più il primo esonero di Giuseppe Laterza in carriera: l'allenatore è pressoché un ex Monopoli considerando che, nella tarda serata ...