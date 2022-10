Un altro domani | le anticipazioni dal 24 al 28 ottobre 2022

Un'altra attesa a vuoto. Uncountdown rimandato. Romelu Lukaku non sarà tra i convocati dell'Inter neanche per la trasferta disera contro la Fiorentina. Il bomber belga ieri è tornato ad allenarsi, almeno in parte, ...... in caso di pioggia, avrebbe il posto in Q2 assicurato, è Fabio Quartararo, che è stato ... che domenica scatterà con 3 penalità in griglia per aver ostacolato unpilota nel corso delle FP1.(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Il Rally Italia Talent corre nel Lazio per la sua settima selezione regionale. Il Grande Fratello dei motori patrocinato da Aci e Sara Assicurazioni, con Suzuki come auto uffic ...L’attesa è finita. Domani il centro storico di Trento si sveglierà in una veste insolita e addobbato a puntino per il torneo di golf “Southwest Greens Central Europe In City Golf Trento presented by E ...