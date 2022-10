Ultime Notizie – Usa | Blinken | “Collaboreremo con nuovo governo Italia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Ho parlato con il mio amico Luigi Di Maio per salutarlo. La partnership tra Stati Uniti eè più forte che mai, grazie in gran parte alla sua leadership. Ci mancherà e non vediamo l’ora di continuare la nostra eccellente collaborazione con ilno”. Lo ha dichiarato su Twitter il segretario di Stato americano, Antony. Secondo inoltre una nota del portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price,ha ringraziato il titolare della Farnesina per “la leadership dimostrata nel guidare la politica esterana durante un periodo di sfide di portata storica, inclusa la risposta globale senza precedenti alla guerra della Russia contro l’Ucraina”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione