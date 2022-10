Ultime Notizie – Turismo | gestori rifugi | “Inverno incerto tra caro bollette e incognita meteo”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La stagione invernale è ormai alle porte, ma per gli operatori turistici delle montagne lombarde c’è poco da stare allegri. Tra ile l’del, condizionato dagli effetti dei cambiamenti climatici, il futuro è pieno di incertezze. Tant’è che c’è chi sta seriamente valutando se sia il caso di aprire o restare chiusi in attesa di tempi migliori: “In questo periodo della stagione -spiega all’Adnkronos Fabrizio Carella, presidente della commissione otto-roaed opere alpine del Cai Lombardia- moltihanno anticipato la chiusura; altri rimangono aperti solo nel fine settimana condizionipermettendo, ma il vero problema sarà per la stagione invernale, visti i costi dell’energia aumentati in maniera esponenziale”. C’è poi da ...

