Ultime Notizie – Prezzi carburanti oggi | nuovi ribassi per benzina e diesel

(Di venerdì 21 ottobre 2022), decisisui listini deiconsigliati deialla pompa. Andamento contrastato per le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, con laal secondo aumento consecutivo e il gasolio al secondo calo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di quattro centesimi al litro iconsigliati dellae di due cent/litro quelli del gasolio. Per Tamoil si registra un ribasso di un cent/litro sul gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self ...

Il Sole 24 ORE

BRUXELLES - Se n'era andato quasi 20 giorni fa ricevendo gli onori di tutto il Parlamento europeo. 'Fatico a descrivere l'emozione, è straniante sapere che non dovrò più tornare' confidava. Eppure ...Oggi è il giorno. Questa sera Giorgia Meloni riceverà l'incarico di formare un governo . E lo accetterà senza riserva. Cioè presentando, al massimo domattina, una lista dei ministri da sottoporre al ... Ucraina ultime notizie. Zelensky, sanzioni a moglie e figlia di Lavrov. Biden attacca Repubblicani ... Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un SSD Samsung Memorie da 2 TB con dissipatore, per PS5 e PC, marcato Samsung 980 Pro, ora al minimo storico.. Le offerte Amazon di oggi ci ...Dopo la vittoria nel derby contro il Torino firmata Vlahovic, la Juventus cerca continuità di risultati per tentare di rosicchiare qualche punto sulle prime della classe prima dello stop del campionat ...