Ultime Notizie – Napoli | bimbo ucciso | ergastolo a patrigno e madre in appello

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 21 ottobre 2022)per ile per ladi Giuseppe, il bambino picchiato a morte il 7 gennaio 2019 a Cardito in provincia di. E’ la sentenza della seconda sezione della Corte di Assise didi, che ha confermato l’per omicidio disposto in primo grado per Tony Essobti Badre,del bambino, e ha condannato all’anche laValentina Casa, che in primo grado era stata, invece, condannata a 6 anni di reclusione per maltrattamenti. La sera del 27 gennaio 2019, nell’abitazione di Cardito nella quale vivevano la donna e il compagno furono picchiati i due figli di lei, Giuseppe, trovato morto per le percosse subite, e la sorellina, che se la cavò con un ricovero in ospedale ...