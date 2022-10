Ultime Notizie – Juve-Empoli 4-0 | poker bianconero e Allegri sale

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Lantus batte l’per 4-0 nell’anticipo dell’undicesima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo consente ai bianconeri di salire a 19 punti, mentre i toscani rimangono a quota 11. La formazione allenata da, reduce dalla vittoria nel derby, sblocca subito il risultato. Kostic da sinistra spedisce in area un pallone invitante, Kean azzecca il tempo dell’inserimento e di piatto buca Vicario: 1-0 all’8?. Il gol permette alladi giocare in scioltezza e Kean all’11’ sfiora il bis con una conclusione respinta da De Winter. L’prova a scuotersi e avanza il baricentro, senza però creare reali occasioni. E’ la, al 32?, a sfiorare ancora il gol. McKennie crossa, Kean decolla ma con il colpo di testa non inquadra la porta. Sul ribaltamento di fronte, ...

Sky Tg24

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... leggi le storie dalla due giorni alla Fabbrica del Vapore e rivedi le interviste, ......"Federico da Montefeltro" di Gubbio protagonista della notizia che ha fatto il giro del web nelleore. È l'ora di cena, ci risponde al telefono mentre sta scrivendo una comanda. " Le... Cronaca, ultime news di oggi 21 ottobre. Bambini migranti morti ustionati su barca. LIVE Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...L'Oroscopo settimanale dal 24 al 30 ottobre 2022 è pronto a dare conto su come potrebbe essere l'ultima settimana del mese. In evidenza i voti in pagella e le stelline relative ai prossimi sette ...