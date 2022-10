Ultime Notizie – Governo Meloni | vicepremier e ministro Esteri | chi è Antonio Tajani

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tra i protagonisti della ‘discesa in campo’, ha sempre rappresentato l’anima moderata ed europeista del partito di Silvio Berlusconi a Bruxelles, come nella Capitale.è nato a Roma il 4 agosto 1953, oggi ha 68 anni. Il padre, Raffaele, era ufficiale dell’Esercito di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, mentre la madre lavorava a Ferentino, in provincia di Frosinone. Laureato in giurisprudenza presso ‘La Sapienza’ di Roma, dal ’74 al ’75 è stato ufficiale dell’Aeronautica militare italiana, poi ha frequentato il corso di alta specializzazione della difesa aerea presso Borgo Piave di Latina. Ha anche assunto il ruolo di controllore della difesa aerea presso la base radar di San Giovanni Teatino. Molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, dalla moglie Brunella, sposata nell”89, ha avuto due figli. Parla correntemente ...