Ultime Notizie – Governo Meloni | il restyling ‘sovranista’ del nome dei ministeri

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Una concessione alla grammaticaper il. Cambianoalcunie non è solo una questione formale. Il ministero dello Sviluppo economico diventa ministero delle Imprese e del Made in Italy; Il ministero della Transizione ecologica diventa ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; il ministero delle Politiche agricole diventa ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare. Le parole che contano sono made in Italy, sicurezza e sovranità e indicano una precisa connotazione politica. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione