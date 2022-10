Ultime Notizie – Governo Meloni | errore nella lista | Pichetto Fratin all’Ambiente | Zangrillo alla Pa

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Undi trascrizionedei ministri comunicata dal neo premier Giorgia. Una nota di Fdi puntualizza che Gilbertoè il nuovo ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e che Paoloè il nuovo ministro della Pubblica amministrazione. I due nomi, entrambi esponenti di Forza Italia, erano stati invertiti nelle rispettive posizioni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

...ucciso di botte a Cardito/ Il patrigno e la madre condannati all'ergastolo Stando alle... Fino a quel momento, della 77ennne Silvia Cipriani non si avevanoda oltre 2 mesi. Il nipote, ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Arrivano i nuovi ecobonus ... leggi le storie dalla due giorni alla Fabbrica del Vapore e rivedi le interviste, recensioni ... Cronaca, ultime news di oggi 21 ottobre. Bambini migranti morti ustionati su barca. LIVE Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Honor ha ufficializzato un nuovo smartphone di fascia media, Honor Play 40 5G Plus.(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Dal primo fischio di inizio, con Qatar-Ecuador domenica 20 novembre fino alla finalissima del 18 dicembre: in tutto 64 partite, in diretta e in esclusiva ...