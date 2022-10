Ultime Notizie – Draghi | “Tetto prezzo gas sembrava impossibile | ci siamo riusciti”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Le decisioni di stanotte mi hanno reso soddisfatto”. Così il premier Mario, nelle conferenza stampa al termine del vertice Ue, si esprime sull’accordo relativoaldel gas con un price cap dinamico. “La decisione comune dell’Ue ci rende tutti più forti. C’è voluta molta energia per arrivare a queste conclusioni, mostrano che l’Unione Europea è unita, pronta a intervenire con misure efficaci per rispondere alle esigenze di cittadini e imprese”. “Il pacchetto approvato – dice il premier uscente – accoglie tutte le proposte dell’Italia: la creazione di un corridoio per i prezzi del gas, il disaccoppiamento dei prezzi del gas e dell’elettricità, la necessità di avere strumenti comuni per affrontare e mitigare l’effetto del rincaro dei prezzi dell’energia su imprese e famiglie. Dal summit è arrivato il pieno avallo ...