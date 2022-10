Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 3 316 contagi e 7 morti A Roma 1 711 nuovi casi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Sono 3.316 ida Coronavirus, 21 ottobre 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7. Nelle24 ore sono stati processati 2.433 tamponi molecolari e 15.294 antigenici con un tasso di positività del 18,7%. I ricoverati sono stati 620 i ricoverati, 6 in più di ieri, 36 le terapie intensive, 2 in più di ieri, e 2.970 i guariti. Nel dettaglio, questi i numeri delle24 ore. Asl1: sono 599 ie 6 i decessi; Asl2: sono 657 i; Asl3: sono 455 ie 1 decesso; ...

Sky Tg24

guarda su Prime video Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu ... leggi le storie dalla due giorni alla Fabbrica del Vapore e rivedi le interviste, ...Trovate tutte lesulla serie tv nella nostra scheda . Cronaca, ultime news di oggi 21 ottobre. Bambini migranti morti ustionati su barca. LIVE Mercoledì è in programma un intrigante incontro infrasettimanale della Premier League inglese Manchester United ospitare il Tottenham in una battaglia tra i ...La Fifa sta valutando l’esclusione dell’Iran dai Mondiali per violazione dell’articolo 19 dello statuto. Previsto un vertice domenica ...