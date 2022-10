Ultime Notizie – Caldo anomalo | la proposta | “Allungare stagione turismo | posticipare apertura scuole”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Turisti nelle città di mare e sulla costa complice ilrecord edegli ultimi giorni in varie parti d’Italia. Tanto che, secondo Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Italia, se è vero che si va verso un cambiamento meteo e l’innalzamento delle temperature, bisognerebbe riflettere e creare le condizioni per “laturistica” posticipando il rientro in classe che “un tempo avveniva l’1 ottobre”. “Con l’inizio dellenoi iniziamo a smontare le strutture – spiega Licordari all’Adnkronos sottolineando che gli stabilimenti chiudono – Si tratta di una lacuna perché perlaturistica occorre creare le condizioni” ad esempio posticipando il ritorno sui banchi: “Capisco che lerappresentano ...