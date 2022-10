Ultime Notizie – Arriva decalogo Confsal su sicurezza lavoro

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 21 ottobre 2022)ilper affrontare l’emergenza delle morti sul. “La nostra è una proposta che non solo offre soluzioni attuabili allo stillicidio degli incidenti sui luoghi di, ma che è soprattutto capace di indicare un metodo per trasformare le attuali criticità in opportunità di crescita sociale ed economica”. Lo afferma il segretario generale della, Angelo Raffaele Margiotta, in una nota. Il “dellaper la prevenzione partecipata” contiene una serie di proposte volte ad implementare soluzioni concrete e circostanziate per affrontare l’emergenza: istituzione di un polo unico nazionale dellasulsulnei programmi ...