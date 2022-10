Twitter | Elon Musk vuole ridurre la forza lavoro del 75%

Leggi Anche Tesla, Ucraina,… Ma in che campionato giocaMusk Leggi AncheMusk ci ripensa: 'Pronto all'acquisto dial prezzo iniziale' - Il social a un passo dall'accordo Il piano di tagli degli ...L'amministrazione Biden valuta la possibilità di sottoporre alcune delle società diMusk, inclusa l'acquisizione die la rete di satelliti Starlink, a una revisione di sicurezza nazionale. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'...L'amministrazione Usa non ha gradito alcuni tweet dell'imprenditore sulla guerra in Ucraina troppo vicini a Putin e valuta un controllo delle sue attività ...Secondo il Washington Post, Elon Musk prevede di licenziare il 75% dei dipendeit di Twitter, circa 5600 persone. L'obiettivo sarebbe quello di ridurre i costi per rimettere il social nella giusta dire ...