TuttoSposi | Mostra d’Oltremare di Napoli punto d’incontro internazionale per il wedding

Napolike.it

Un neologismo preso in prestito da Tutto Sposi, a Napoli dal 22 al 30 Ottobre allad'Oltremare di Napoli, da subito anche Fiera On Line su www..it per consentire una piena ...... ha partecipato alla STRANORMANNA 2019; ha inaugurato la fiera2019 allad'Oltremare di Napoli ed ho ricevuto il Premio Campania 2019; si è esibita per la Fondazione TeleThon (... TuttoSposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli: la Fiera Internazionale del Wedding Con l’inaugurazione della 33ma edizione di TuttoSposi Mostra d’Oltremare torna ad ospitare una delle principali Fiere Internazionali del wedding, settore che nella sola Campania esprime 2,7 miliardi d ...Tutto Sposi è phygital: la Fiera internazionale del Wedding si potrà vivere coniugando in ogni aspetto l'immediatezza della fiera digitale con l'esperenzialità di quella in presenza. (ANSA) ...