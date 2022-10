Tutti i ministri del governo Meloni | 9 a Fdi | 5 a testa per Lega e Forza Italia – Nomi | incarichi e foto

Così, per dire - La Rai che spaccia il Mondiale in Qatar come "evento per" e di "qualità" ... È un po' invidioso, no - L'errore sulla lista dei, con due nomi invertiti, è un tantino ...Alfredo Mantovano sarà il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Meloni, a dispetto dii toto -che assegnavano quella casella al fedelissimo Giovanbattista Fazzolari. Mantovano, 64 anni, nativo di Lecce, ha un lungo trascorso politico tra le fila di Alleanza Nazionale. ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Alfredo Mantovano, cattolico praticante e storico esponente di An, sarà il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Meloni ...