Tuffi | Coppa del Mondo Berlino 2022 | dominio cinese nelle tre finali di giornata

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Secondadelladeldiassoluto della Cinaodierne. Strepitosa la prestazione di Wang Zongyuan, che ha vinto con un punteggio clamoroso l’individuale maschile dai tre metri. Il campione delin carica ha chiuso con 562.20, migliorando anche il punteggio che gli ha permesso di arrivare all’oro iridato (561.95). Una prova stellare per Wang Zongyuan, che ha totalizzato oltre novanta punti in cinque dei sei, dove spicca un quadruplo e mezzo avanti da 98.80 punti. Doppiettasul podio, visto che al secondo posto ha chiuso Cao Yuan con 513.85 punti, mentre ottimo il terzo posto del tedesco Moritz Wesemann con 432.20, che ha vinto il ...

OA Sport

Cinesi scatenati anche dai 10 metri . Quan Hongchan si è issata a 418.50 dalla piattaforma, immediatamente davanti alla connazionale Chen Yuxi (404.85) e alla malese Pandelela Pamg (304.25). A ...PROGRAMMADEL MONDOBERLINO 2022 GIOVEDI 20 OTTOBRE 10.00 eliminatoria trampolino 3 metri donne 12.00: eliminatoria trampolino 3 metri uomini 15.00: eliminatoria piattaforma donne 16.30: ... Sport in tv oggi (venerdì 21 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Udinese-Monza, gli ospiti si impongono per 2-3 dopo 98 minuti assolutamente al cardiopalma. Decisivo il sigillo di Petagna. Da pochi istanti si è chiusa Udinese-Monza. Al termine di una partita molto ...SAN NICCOLÒ – CHIESANUOVA, “FANTACCINI”, IOLO – PRATO, ORE 20:45 Dopo il pareggio divertente col Pistoia Nord, Giusti e soci si tuffano in Coppa a caccia della qualificazione. Il Chiesanuova è in un ...