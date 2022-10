Truss-Meloni | Uk come Italia Ma Italia come Uk?

Leggi su formiche

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La lettura del “Brititaly” è stata a senso unico mentre era a doppio senso. Ovvero un governo può durare 44 giorni se la politica economica è sbagliata, o considerata tale,nel caso inglese. Nel senso che i mercati finanziari e l’Ue possono influire sulla durata di un governo più rapidamente di quanto si possa pensare, anche per il semplice fatto, non poi tanto semplice, che emergenze oggettive (la crisi energetica post pandemia) e strutturali (il consueto rifinanziamento del nostro debito pubblico) incidono in maniera più che significativa. Crisi 2011 Una considerazione che è fresca nella memoria collettivana: correva l’anno 2011 e il governo Berlusconi venne investito dalla nota tempesta finanziaria che condusse alle sue ...