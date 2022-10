Truffe affettive | se le riconosci | le eviti

Leggi su dilei

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il fenomeno delle– conosciute anche come romance scam osentimentali – non risparmia nessuno. A cascarci sono uomini e donne, giovani e meno giovani, a prescindere dal livello di istruzione e dalla professione. Si conosce una persona online, si entra in confidenza, ci si innamora per poi scoprire di essere stati presi di mira da un professionista. Come altri cybercriminali i truffatori potrebbero cercare di carpire informazioni o avere accesso a conti e carte, account di PayPal incluso, ma spesso e volentieri puntano a farsi inviare somme di denaro con la promessa di restituirle appena possibile. E poi ci sono le varianti dell’investimento in criptovalute o del trading online, in crescita dal 2021: prima si mostrano capaci ed esperti, poi si offrono di insegnare i loro segreti. Dopo aver visto i primi guadagni, ...