Tra le carte sequestrata a Trump ci sono informazioni dell’intelligence su Iran e Cina L’inchiesta del Washington Post

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tra alcuni dei documenti classificati, sequestrati dall’Fbi nella residenza di Donalda Mar-a-Lago ci sarebberoaltamente sensibilisull’e sulla. In particolare, uno di questi riguarderebbe il programma missilistico di Teheran. È quanto rivela il, che cita diverse fonti che conoscono il dossier e precisano che la rivelazione di quel materiale potrebbe mettere a serio rischio i metodi di raccolta delleda parte. Questo perché – spiegano le fonti che hanno voluto mantenere l’anonimato – «le persone che aiutano l’intelligence potrebbero essere messe in pericolo e alcuni paesi coinvolti potrebbero vendicarsi contro gli Stati Uniti». ...

... l'ex premier si è trovato nella posizione di chi non può più distribuire le. E alla fine il ... Zangrillo, raccontanogli azzurri, avrebbe telefonato a Berlusconi chiedendo di essere dirottato ...queste, secondo gli Usa, anche parti di alcuni tank usati sul fronte di guerra in Ucraina. ... Gli Usa avranno 45 giorni per far arrivare ai giudici la richiesta di estradizione e tutte lecon ...Secondo fonti a conoscenza del dossier la rivelazione di tale materiale potrebbe mettere a rischio i metodi di raccolta informazioni da parte dell’intelligence ...Carte prepagate ed assicurazioni Con carta HYPE Premium ottieni copertura medica, su smarrimento bagagli e perdita dei voli.