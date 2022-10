Totoministri | nomi certi e nodi da sciogliere | la lista di Giorgia Meloni

(Di venerdì 21 ottobre 2022) È stata la consultazione al Quirinale più veloce della storia: la coalizione di centrodestra si è presentata questa mattina a colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dopo sette minutiha annunciato ai cronisti saliti al Colle che “la coalizione di centrodestra si è presentata, non a caso unita, proponendo al presidente della repubblica l’indicazione del mio nome per formare il nuovo governo”. Dopo le tribolazioni degli ultimi giorni, con gli audio di Berlusconi che hanno messo in dubbio l’atlantismo e l’adesione alla Ue della nuova maggioranza, i tre alleati (l’ultimo è Salvini, sorridente accanto alla Leader di Fratelli d’Italia) attendono nel pomeriggio il conferimento dell’incarico a quella che diventerà di fatto la prima premier donna in Italia. Ancora da limare alcuni dettagli all’interno della coalizione, ...

