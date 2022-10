Torna “Venezia a Napoli Il cinema esteso” | l’appuntamento col cinema d’autore

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Per chi (ancora) ama guardare i film in sala, i film, dal 25 al 30 ottobre”., unica rassegnatografica indipendente in collaborazione con la Biennale di, ideata e diretta da Antonella Di Nocera, alla sua XII edizione. Da martedì 25 a domenica 30 ottobre 2022 una ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

Live Comune di Venezia

L'epilogo però era stato diverso: ad avere la meglio sarebbe stata, e nell'anno seguente ... si gioca alle ore 12:00 di domenica 23 ottobre: nel campionato di basket Serie A1 2022 - 2023...Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: la Regginacapolista col Bari! Il Pisa con Luca D'... Ascoli 12 Cosenza 11 Cittadella 10 Benevento,, Como 9 Palermo 8 Pisa, Perugia 7 L'assessore Costalonga all'inaugurazione della seconda edizione di FIET Exhibition Food and Tourism Viaggiatori di Pechino Express pronti all’imbarco. Partiranno a giorni le riprese della nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in arrivo su Sky e in streaming su NOW nel 20 ...Una nuova perturbazione raggiunge le regioni del Nord, mentre il Centro-Sud resta protetto dall'alta pressione: le previsioni meteo ...