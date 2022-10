Tor di Valle cantiere fantasma | FdI per rilancio Roma-Lido

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tor di, flash mob FdI per– Una stazione devastata, con muri scrostati, graffiti e opere incomplete. Un, e tanto degrado intorno. Si presenta così la fermata Tor didella linea, oggetto questa mattina di un flash mob organizzato da Fratelli d’Italia guidato dal deputato Luciano Ciocchetti e dal consigliere regionale Massimiliano Maselli. I manifestanti si sono ritrovati davanti alla fermata ed hanno mostrato dei cartelli (con alcuni slogan come ‘Stop treni lumaca’, ‘Stop ritardi cronici’ o ‘Stop treni da terzo mondo’) per poi fermarsi a parlare anche con i cittadini presenti nell’area dove si svolge il mercato di ...

'Sono stati bonificati i luoghi dal degrado in cui versavano e si è posto rimedio agli atti vandalici che avevano subito. Le attività sono in corso, ci vorrà tempo per apprezzarne i ......di una nuova stazione adi Quinto che permetterà l'interscambio con la linea Roma " Viterbo, gestita da Astral, il potenziamento della stazione Val d'Ala e il raddoppio nella trattaAurelia ...