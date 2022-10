Tiro a segno | Mondiali 2022 | l’India vince la gara a squadre di pistola 10m maschile juniores

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Al Cairo, dove si stanno tenendo idi, risuona ancora una volta l’inno indiano. La formazione dell’Asia si è infatti imposta nel concorso adi10m. Sagar Dangi, Samrat Rana e Varun Tomar hanno infatti sconfitto nella finalissima per l’oro, col punteggio di 16-8, il sorprendente l’Uzbekistan di Veniamin Nikitin, Mukhammad Kamalov e Ilkhombek Obidjonov, che comunque si è preso un prezioso argento. Il bronzo invece è andato appannaggio della Cina di Yanchang Liu, Jinkang Gao e Junhui Liu: i cinesi hanno superato 16-6 la Corea del Sud di Seungho Song, Seungjun Lee e Woojin Joung. L’Italia di Matteo Mastrovalerio, Luca Arrighi e Mattia Scodes si è invece piazzata in settima posizione. Foto: ISSF / ...

OA Sport

...e quella sera la OJM ne segnò 107 (a 89) a Cinciarini e soci con un Woldetensae clamoroso al. ... Arijan Komazec mise a44 punti (quell'anno ne fece almeno 40 in sette occasioni...) con una ...I bronzi in palio, invece, se li sono rispettivamente spartiti Cina 2 (Liu e Zhu) , che ha schiantato 16 - 0 gli Stati Uniti (Camp e Kissel), e l'India (Nancy e Ravishankar), capace anche lei di ... Tiro a segno, Mondiali 2022: azzurre attardate nella pistola sportiva da 25 metri femminile La regular season è ufficialmente cominciata anche per i campioni NBA del 2021, i Milwaukee Bucks che non erano ancora scesi sul parquet nelle prime due notti. NBA, Lakers ko: il derby di LA è una mal ...Los Angeles - I Lakers non riescono a prendere calci da fuori. Ciò è evidente dopo che Los Angeles ha segnato 9 su 45 su 3 nella sconfitta per 103-97 di ...