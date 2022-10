Tiro a segno | Mondiali 2022 | la Cina vince il Mixed Team juniores di carabina 10m

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La serie di medaglie d’oro vinte dallaaidi, in corso di svolgimento a Il Cairo, non accenna a fermarsi. Lo squadrone asiatico si è infatti imposto da qualche minuto anche neldi10m, grazie al duo Ying Shen e Linshu Du, prendendosi l’ennesima affermazione iridata. Con lo score di 17-7 nel Gold Medal Match, i cinesi hanno superato la Serbia di Alexsandra Havran e Marko Ivanovic, in un incontro che ha visto la compagine europea cedere di schianto nella parte finale del duello. I bronzi in palio, invece, se li sono rispettivamente spartiti2 (Liu e Zhu), che ha schiantato 16-0 gli Stati Uniti (Camp e Kissel), e l’India (Nancy e Ravishankar), capace anche ...