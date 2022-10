Tiro a segno | Mondiali 2022 | due azzurri avanti nelle eliminatorie della carabina 3 posizioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Continuano iseniordi, in corso al Cairo, in Egitto: buone notizie per l’Italia, che vede proseguire, nella prima fase delle, propedeutica alle qualificazioni di domani, la corsa di due dei suoi tre rappresentanti nella specialità50 metri maschile, che domani metterà in palio quattro pass per le Olimpiadi. I 101 iscritti alla gara, infatti, sono stati ridotti a 70, e tra di essi vi sono due italiani su tre: nella prima serie delle, con 50 tiratori in gara e 35 pass a disposizione per le qualificazioni, passa il turno Michele Bernardi, che si classifica 13° con 584-31x, mentre esce di scena Lorenzo Bacci, 40° con lo score di 572-22x. Nella seconda serie, ...