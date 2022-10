Tiro a segno | Mondiali 2022 | azzurre fuori nelle qualificazioni della carabina 3 posizioni

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Con leda 50 metri femminile sono proseguite le gare senior deidi, in corso al Cairo, in Egitto: nella tarda mattinata verranno assegnate, oltre alle medaglie ed al titolo iridato, quattro carte olimpiche (massimo una per Nazione). Non ci sono buone notizie per l’Italia, che vede uscire di scena tutte e tre leimpegnate: sfiora la qualificazione Barbara Gambaro, 12ma con 586 (33x), più indietro Sofia Ceccarello, 37ma con 582 (22x), e Nicole Gabrielli, 47ma con 578 (29x). Vanno al Ranking Match la cinese Miao Wanru, prima con 592 (32x), le norvegesi Jenny Stene, seconda con 592 (28x), e Jeanette Hegg Duestad, terza con 591 (35x), la statunitense Sagen ...

