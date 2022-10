Tiro a segno | Mondiali 2022 | azzurre attardate nella pistola sportiva da 25 metri femminile

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Con la prima parte delle qualificazioni dellada 25sono proseguite le gare senior deidi, in corso al Cairo, in Egitto: oggi si è disputata la sessione dedicata aldi precisione, mentre domani, dopo la sessione dicelere verranno assegnate, oltre alle medaglie ed al titolo iridato, quattro carte olimpiche (massimo una per Nazione). Non ci sono buone notizie per l’Italia, che a metà delle qualificazioni vede moltole treimpegnate, ovvero Sara Costantino, 41ma con 286 (7x), Maria Varricchio, 45ma con 285 (10x), e Chiara Giancamilli, 86ma con 270 (2x). Foto: UITS