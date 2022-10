The Crown | il trailer dell’attesissima quinta stagione in arrivo su Netflix

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 21 ottobre 2022) : la prima occasione per vedere il nuovo cast nei panni della Famiglia Realeha rilasciato ildelladi The, la serie creata da Peter Morgan che ha debuttato nel mondo nel 2016. Nelle immagini video, la prima occasione per vedere il nuovo cast nei panni della Famiglia Reale. Nei nuovi episodi dell’iconica serie, la Regina Elisabetta II, interpretata in questada Imelda Staunton, si avvicina a celebrare il 40° anniversario della sua ascesa al trono. Il Principe Carlo, interpretato da Dominic West, fa pressioni su sua madre per permettergli di divorziare da Diana (Elizabeth Debicki), ma la tensione è destinata a salire ulteriormente, quando entra in scena Mohamed Al Fayed (Salim Daw). Spinto dal suo desiderio di accettazione da parte ...