Terremoto oggi in provincia Firenze | la scossa di magnitudo 3 4

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – Unadidi3.4 è stata registrata questa mattina alle 5.49 nelladidall’Ingv, con epicentro a sei km a nord di Borgo San Lorenzo e a una profondità di 8 km. E’ in corso il monitoraggio della sala di Protezione civile della Città Metropolitana died è stato attivato il Centro intercomunale. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. “Al momento non ci sono segnalazioni di danni. Stando questa situazione le scuole saranno aperte”, scrive su Fb Paolo Omoboni, sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo () aggiungendo che lasi è “sentita bene. Siamo già attivi con la Ufficio Associato di Protezione civile del Mugello”. L'articolo proviene da Italia ...

