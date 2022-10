Terremoto oggi Firenze | magnitudo | epicentro e ultime notizie

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 ottobre 2022)– Una scossa diè stata avvertita alle ore 5,49 di, venerdì 21 ottobre 2022, in provincia di. Secondo quanto riporta l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il sisma è stato di3.4 ed è stato registrato cona 6 chilometri a Nord di Borgo San Lorenzo (in provincia di) con coordinate geografiche (lat, lon) 44.0110, 11.3850 ad una profondità di 8 chilometri. La Città Metropolitana informa che è in corso il monitoraggio della Sala si Protezione civile e che è stato attivato il Centro Intercomunale. Al momento non sono arrivate segnalazioni di danni a persone o cose. Tutte le scosse di, 21 ottobre 2022