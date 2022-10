Terremoto in Italia | scossa di magnitudo 3 4 | ecco dove

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Brutto risveglio per l’. Questa mattina, verso le 5:49, c’è stata unadi. Il fenomeno è stato avvertito dalla popolazione, ma fortunatamente non sono stati ancora segnalati danni a cose o persone. Anche le scuole sono aperte regolarmente. Resta però la paura per questo fenomeno improvviso. Si spera che nelle prossime ore la situazione possa tornare alla normalità. (Continua…) LEGGI ANCHE:indi4.4:è successoindi3.4 Questa mattina, verso le 5:49, l’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha segnalato unadi ...

... drammatici, il virus veniva percepito solo come una questione per lo più cinese e di un'...a Londra- - > . "Che vergogna: il Regno Unito è diventato come l'". Così si ironizzava nei giorni scorsi sui siti, negli scambi tra i deputati a Westminster e ... Il, di cui è stata vittima anche ...Attimi di paura alle prime luci dell'alba di stamattina in provincia di Firenze a causa di una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 registrata questa mattina alle 5:49 a nord di Firenze. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipoc ...