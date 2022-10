Tennis | Serena Williams ha già ripensato al ritiro?

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Lata apre uno spiraglio al ritorno in campoci ha già? O meglio si è davvero mai ritirata? Nonostante la lettera scritto addio e gli ultimi match di saluto giocati a New York le cose sarebbero diverse. L’ha messo lei stessa. A San Francisco, durante una apparizione pubblica al TechCrunch Disrupt ha detto: “Non mi sono ritirata. Le possibilità che torni sono molto alte. Puoi venire a casa mia e vedrai che ho un campo da”. Leggi anche:annuncia il: “Ho fatto di tutto per non scegliere trae famiglia” E poi ha aggiunto: “Non ci ho ancora davvero pensato. Ma sono andata in campo l’altro giorno e ho realizzato per la prima volta nella mia vita che non stavo giocando per ...