Tennis | Berrettini si “vendica” a Napoli di Carballes Baena

(Di venerdì 21 ottobre 2022) caption id="attachment 316928" align="alignleft" width="150" Matteo/captionEsordio vincente per Matteonegli ottavi delCup, nuovo ATP 250 di scena sul cemento all`aperto dell`Arena affacciata sul Golfo e del Campo D`Avalos. Il 26enne romano, n.16 ATP e secondo favorito del seeding si è preso la rivincita con lo spagnolo Roberto, n.76 ATP, che lo aveva battuto in tre set la scorsa settimana negli ottavi proprio in Toscana. Domani sfiderà il giapponese Taro Daniel, n°95 del ranking. Tre i precedenti, tutti su terra, con l'italiano che comanda 2-1.

AtpUn torneo in cui a fare notizia non sono prima di tutto i risultati maturati sul campo, ma il ... nonostante le tante difficoltà 'esterne' Dopo Matteo, anche Lorenzo Musetti ha ...I quarti di finale prevedono il derby italiano Musetti - Galan,- Daniel, Zhang - ... Oggi ci sono state le scuse delNapoli a Barrientos. Anche questa sera la programmazione serale del torneo Atp di Napoli è stata sospesa a causa dell'umidità che rende scivoloso il campo in sintetico.